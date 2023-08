Spansk matchvinder fik besked om farens død efter VM-finale

Hun fremviste en trøje med en henvisning til den døde mor.

- Jeg vil gerne sige, at denne sejr er for min bedste vens mor, der døde for nylig. Jeg fejrede målet med den trøje, sagde Carmona til den spanske tv-station La 1 lige efter kampen, og før hun havde fået besked om sin far.

Farens dødsårsag er ikke umiddelbart oplyst.

Olga Carmona har tidligere spillet i Sevilla, hvor hun også er født. Hun fik debut for det spanske landshold den 13. april 2021.