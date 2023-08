Brøndby siger farvel til Simon Hedlund

Efter 159 kampe for Brøndby forlader Simon Hedlund klubben.

Den 30-årige svenske offensivspiller er blevet købt af den svenske fodboldklub Elfsborg. Det oplyser Brøndby på klubbens hjemmeside.

Simon Hedlund er især stolt over, at han i 2021 var med til at sikre Brøndby det danske mesterskab for første gang i 16 år.