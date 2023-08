Spanien triumferede i VM-finale mod England

Et selvtillidsfyldt og teknisk overlegent spansk hold fik efter føringsmålet overtaget og sad på tingene frem mod pausen.

Selv om englænderne skiftede to spillere i pausen i et forsøg på at ændre kampen, var det fortsat Spanien, der var bedst.

Cirka halvvejs i anden halvleg ramte bolden Englands Kiera Walsh på hånden i eget felt. Efter et VAR-tjek pegede den amerikanske dommer Tori Penso på straffesparkspletten.

Spaniens stjerne Jennifer Hermoso formåede dog ikke at udbygge føringen, da målmand Mary Earps læste spanieren og gik til den rigtige side.

De engelske kvinder formåede aldrig for alvor at sætte spanierne under pres, og dermed blev Olga Carmona matchvinder med sit føringsmål i første halvleg.