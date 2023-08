Argentiner skaffede City smal sejr over Newcastle

Newcastle lykkedes modsat mange andre af de gæstende hold på Etihad med at holde opgøret på vippen længe, men Eddie Howes tropper formåede aldrig at true Citys defensiv for alvor.

Blot en enkelt afslutning inden for rammen skabte gæsterne, derfor var en smal hjemmesejr også et ganske passende resultat efter en jævn affære.