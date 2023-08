Viborg FF-Vejle (mandag kl. 19.00)

For anden mandag i træk tager Viborg imod en nyoprykker, når bundproppen Vejle gæster domkirkebyen. Et nederlag vil for begge hold være svært at sluge. Viborg skal dels revanchere seneste rundes 0-0-resultat hjemme mod Hvidovre, hvor præstationen haltede gevaldigt, og dels hægte sig på den øvre halvdel af tabellen. I modsatte lejr skal Vejle have skudt sæsonen ordentligt i gang og vise, at holdet er for godt til at være pointløst– efter fem runder.