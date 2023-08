Brøndby lejer østrigsk målmand i Bayer Leverkusen

Brøndby har været på jagt efter en målmand, efter at Mads Hermansen for mere end en måned siden skiftede til engelske Leicester.

Nu bliver han endelig erstattet af Pentz, der tidligere har spillet for Austria Wien og franske Reims.

- Brøndby IF har et rigtig godt ry og omdømme for at udvikle fantastiske målmænd, hvor jo blandt andre Marvin Schwäbe, Frederik Rønnow og Lukas Hradecky gør det fremragende i Bundesligaen, så da jeg hørte om Brøndby IF’s interesse, var jeg ikke i tvivl om, at det var helt rigtige, siger Pentz.

Han får trøje nummer 1 og har første træning med den øvrige trup fredag.