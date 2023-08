Parken opjusterer efter FCK-spillersalg og tilskuerfremgang

Selskabet bag fodboldklubben FC København, Parken Sport & Entertainment, opjusterer igen sine forventninger til årets resultat.

Torsdag meddeler selskabet i en fondsbørsmeddelelse, at det forventer at komme ud med et overskud, der er 50 millioner kroner større end de tidligere udmeldte forventninger. Nu forventer Parken at komme ud af 2023 med et overskud i intervallet 200-225 millioner kroner.