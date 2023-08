Spanien tog VM-finalebillet efter stort drama

Ti minutter før tid dumpede en bold ned foran hende i feltet. Resolut klappede hun til bolden og sende den fladt ind ved fjerneste stolpe.

Hun havde kurs mod matchvinderrollen, som hun blev det i kvartfinalen mod Holland, men to minutter før tid fik den svenske indskifter Rebecka Blomqvist chancen i feltet og udlignede.

Blot et minut senere blev kursen mod forlænget spilletid dog ændret. Spaniens anfører, Olga Carmona, tog chancen udefra, og mens Zecira Musovic ikke så for heldig ud på stregen, gik bolden ind via overliggeren og sendte spanierne i ekstase.