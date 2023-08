Prags politi sender flere folk på gaden til FCK-besøg

En gruppe Sparta Prag-fans var kommet til København i sidste uge med planer, der gik ud over blot at se deres hold møde FC København i Champions League-kvalifikationen.

Det førte til uroligheder uden for Parken mellem fans af de to hold, og det har fået Prags politi til at skærpe foranstaltningerne til tirsdagens returkamp i Tjekkiets hovedstad.