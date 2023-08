Med ti minutter tilbage fik Ansu Fati en kæmpe chance, men han afsluttede over mål fra kort afstand.

Efter ti minutters tillæg appellerede Barcelona heftigt for at få et straffespark, men fik det ikke, selv om dommeren tjekkede VAR.

Der var en forseelse, men dommeren vurderede, at Barcelonas Gavi forinden havde haft arm på bolden.

Dermed sluttede det uforløst for Barcelona.

Tidligere søndag tabte Villarreal på hjemmebane med 1-2 til Real Betis.

På mål havde Villarreal den danske U21-landsholdsmålmand Filip Jørgensen.

I den næstbedste række fik Martin Braithwaite fuld spilletid, da nedrykkeren Espanyol ude spillede 1-1 mod Albacete.

Den danske landsholdsspiller har ellers haft en turbulent opstart til den nye sæson, da han angiveligt ønsker sig væk fra klubben.