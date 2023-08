Barcelona har registreret nye spillere efter pengebøvl

Regnskabet gik muligvis op for Barcelona, fordi klubben lørdag solgte den franske kantspiller Ousmane Dembélé til Paris Saint-Germain. Ud over at spare hans løn scorede Barcelona angiveligt 50 millioner euro i transferindtægter.

Barcelona befandt sig i samme situation for et år siden, hvor det daværende nyindkøb Andreas Christensen først dagen før sæsonstarten blev registreret efter en sen økonomisk manøvre.