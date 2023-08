Manchester United lader brasilianer skifte til Fenerbahce

Efter i alt 213 optrædener i den røde trøje for Manchester United ser brasilianske Freds engelske eventyr ud til at lakke mod enden, efter at klubben er gået med til at sælge ham til tyrkiske Fenerbahce.

Det skriver Manchester United på klubbens hjemmeside.

Manchester United ”kan bekræfte, at en principaftale er indgået med Fenerbahce om Freds skifte”.