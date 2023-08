Ajax sælger Daramy til fransk fodboldklub

Selv om det ikke blev til meget spilletid for Daramy i debutsæsonen for Ajax, blev danskeren stadig noteret for et hollandsk mesterskab.

I sidste sæson spillede Daramy 41 kampe for FCK, hvor han var en af de bærende kræfter for holdet, der vandt The Double. Det blev til ni mål for FCK i sidste sæson.

Samlet set har Daramy spillet 134 kampe for FCK med 27 mål til følge.

FCK ønskede at beholde Daramy efter sidste sæson, men han forklarede i slutningen af foråret, at han gerne ville forsøge at slå igennem i Ajax efter sommerferien.

Siden har situationen ændret sig, og nu venter der i stedet et nyt udlandseventyr i fransk fodbold.

Daramy har spillet seks kampe for det danske fodboldlandshold. Endnu er det ikke blevet til scoringer på landsholdet.