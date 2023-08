Sverige overlevede japansk pres og klar til VM-semifinale

Japan bankede Spanien 4-0 i gruppespillet og havde 14-1 i målscore efter sine fire sejre hidtil i slutrunden, hvorfor japanerne også var smalle favoritter i kvartfinalen.

I de første 60 minutter var Japan dog totalt fraværende offensivt, og på det tidspunkt have Sverige bragt sig foran 2-0.

Efter en halv time var der dømt flippermaskine i Japans felt efter et svensk frisparksindlæg, og Arsenal-stopperen Amanda Ilestedt endte med at dirigere sit fjerde mål ved slutrunden over stregen fra tæt hold.