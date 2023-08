Indskifter sender Spanien i VM-semifinalen

Australien og New Zealand er værter for VM. Kampen mellem Spanien og Holland blev spillet i Wellington i New Zealand foran 32.021 tilskuere.

Spanien dominerede ifølge nyhedsbureauet AFP første halvleg med 11 skud på mål. Holdet fik også et mål scoret i 37. minut annulleret på grund af offside.

I anden halvleg så det bedre ud for hollænderne. Halvvejs inde i halvlegen så det ud til, at hollænderne kunne få et straffespark og bringe sig foran.

Det skete, efter at Lineth Beerensteyn faldt inde i straffesparksfeltet efter kontakt med spanske Irene Paredes.

Den franske dommer hev det gule kort frem, inden VAR opfordrede hende til at gennemse situationen. Hun endte med at trække afgørelsen tilbage til stor ærgrelse for Beerensteyn.