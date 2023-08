FCM taber på Cypern efter forsvarskoks

FC Midtjylland har sat sig selv under et stort pres i bestræbelserne på at nå gruppespillet i Conference League.

Et dominerende midtjysk hold indledte torsdag duellen mod cypriotiske Omonia med et 0-1-nederlag på udebane.

En stor fejl af midtbanespilleren Armin Gigovic på kanten af eget felt bragte gæsterne i problemer efter små 40 minutter.