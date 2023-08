Men mens situationen omkring træneren ikke bør være til debat, forstår Thomas Gravesen, fodboldekspert for Discovery, sagtens kritikken af Carsten V. Jensens transferstrategi, hvor de nye spillere atter kommer alt for sent ind, og hvor truppen stadig trænger til at blive luget ud i.

»Brøndbys nuværende situation er prekær og farlig, fordi holdet allerede ligger, hvor det gør, og Brøndby skal ikke igen i denne sæson slås for at nå med i top-seks. Situationen er alvorlig, og den skal der tages hånd om med det samme. Måden at gøre det på er ved at vinde nogle fodboldkampe. Så snart det sker, falder der også lidt mere ro på i og omkring klubben.«