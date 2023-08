Overliggeren er i vejen for FCK i nullert mod Sparta Prag

Københavnerne spillede Sparta Prag tynde, og til sidst slog Christian Sørensen et giftigt indlæg. Inde foran mål kastede Roony Bardghji sig frem, men fra få meters afstand sendte han bolden op på overliggeren, selv om målet var tomt.

Havde han ladet bolden køre, kunne Jordan Larsson formentlig have forvaltet den store chance til mål.

FCK-stopperne Kevin Diks og Denis Vavro var begge i gavehumør i første halvleg, men deres klodsede boldtab endte heldigvis for FCK ikke med at koste et mål imod.

Efter pausen satte FCK sig bedre på kampen, og der blev skruet ned for koncentrationssvigtene. Det var dog først i slutfasen, at det kastede store chancer af sig, men så var der også tale om et stormløb mod det tjekkiske mål.