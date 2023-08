Nigerias fodboldkvinder klager over manglende løn

Her forklares det også, at Nigerias fodboldkvinder under VM ikke ønskede at miste fokus på præstationerne på banen. Derfor udtalte de sig ikke om sagen, fordi den kunne distrahere.

- Nu er tiden til gengæld inde til, at Nigerias Fodboldforbund lever op til sine forpligtelser og betaler de udestående beløb.

- Spillerne på holdet er ekstremt frustrerede over, at de er nødt til at kæmpe mod forbundet for at få deres penge, lyder det fra Fifpro.

Op til VM sagde Randy Waldrum, Nigerias landstræner, i en podcast ifølge Reuters, at han ikke havde fået løn i syv måneder, og at nogle af spillerne ikke havde fået løn i to år.

Den nigerianske angriber Ifeoma Onumonu afslørede ifølge The Guardian, at truppen ikke havde adgang til et fitnesscenter i træningslejren i Nigeria, og at spillerne var nødt til at dele senge.