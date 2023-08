Colombia nedbrød jamaicansk mur og booker VM-kvartfinale

Colombia er blandt andet nået hertil efter en flot 2-1-sejr over Tyskland, der er rejst hjem, i gruppespillet.

Tirsdag blev den 33-årige angriber Catalina Usme den store helt, da hun kort inde i anden halvleg flot tog en høj tværpasning fra 18-årige Ana Guzman ned og køligt satte den i nettet.

Det var første gang, at Jamaica indkasserede et mål ved VM-slutrunden, efter at holdet i gruppespillet spillede 0-0 med både Brasilien og Frankrig samt slog Panama 1-0.

Offensivt havde jamaicanerne for lidt at byde ind med mod Colombia. Et hovedstød forbi rammen i slutfasen blev det til, ligesom Colombia i den anden ende ramte stolpen i sit forgæves forsøg på at lukke opgøret.