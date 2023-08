Sverige sendte USA ud af VM i spøjst straffedrama

På det syvende amerikanske forsøg sendte Kelley O’Hara bolden på stolpen, og bagefter afgjorde Lina Hurtig akkurat kampen til Sveriges fordel.

Også i den ordinære spilletid forsømte de dobbelte verdensmestre at udnytte et overtag.

Første halvleg var længe jævnbyrdig, men i halvlegens sidste kvarter overtog amerikanerne spillet og var også tæt på en scoring. Overliggeren kom dog i vejen for Lindsey Horans hovedstød efter et hjørnespark.

I det 53. minut var Horan igen tæt på at score, men keeper Zecira Musovic diskede op med en pragtredning i det svenske mål. Amerikaneren havde efter sin afslutning taget antrit til at juble, men måtte overraskende nøjes med et hjørnespark.

Flere gange i den ordinære og i den forlængede spilletid var Zecira Musovic en mur i det svenske mål. I straffesparkskonkurrencen fik hun ikke fat i de amerikanske skytter, men det var ligemeget, da USA tre gange ikke kunne ramme målet.