Australsk stjerne er stadig tvivlsom før VM-brag mod Danmark

Lignende melding kom fra angriberen forud for Australiens møde med Canada i den sidste gruppekamp. Her endte Sam Kerr med slet ikke at varme op.

Det lod ikke til at være et problem for australierne, der slog de olympiske mestre 4-0 og dermed er fulde af selvtillid før skæbnekampen mod Danmark.

Danmark og Australien mødes på Stadium Australia i Sydney. Her er plads til 80.000 tilskuere, og langt størstedelen formodes at holde med hjemmeholdet.

Den danske landsholdstræner Lars Søndergaard understreger, at begge hold er stærke - med eller uden deres største profiler.

Sam Kerr kan dog - ligesom danske Pernille Harder - afgøre vigtige kampe, lyder det fra Søndergaard.

- Jeg ser det ikke som et sammenstød, for de spiller ikke direkte overfor hinanden, men de er begge spillere, der kan afgøre en kamp, siger Lars Søndergaard.