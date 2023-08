United-direktør lover Højlund tid til bryde igennem

Murtough omtaler desuden Højlund som et af klubbens primære mål i sommerens transfervindue og glæder sig over, at handlen er på plads i god tid inden sæsonstart.

- Det sikrer, at Erik og hans trænere har de bedste muligheder for at forberede truppen på at kæmpe for succes i den spændende sæson forude, siger Murtough.

United åbner sin sæson hjemme mod Wolverhampton mandag den 14. august.