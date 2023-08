Begejstret Højlund har længe drømt om United-skifte

Højlund kalder skiftet fra italienske Atalanta til Manchester United en drøm, der bliver til virkelighed. Han ser desuden frem til samarbejdet med klubbens manager, hollænderen Erik ten Hag.

- Jeg er fast besluttet på at betale på den tillid, som klubben har vist i mig. Det er stadig tidligt i min karriere, men jeg ved, at jeg er klar til at tage dette skridt op og spille med denne gruppe af verdensklassespillere.

- Da jeg havde talt med manageren, vidste jeg, at klubbens miljø ville være perfekt for min udvikling. Jeg ser frem til muligheden for at arbejde med en af de bedste trænere i verden, siger Højlund.