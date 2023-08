Japan sender norske fodboldkvinder ud i VM-mørket

Efter et kvarters spil prøvede Ingrid Engen at blokere et ufarligt indlæg. Uheldigvis for Barcelona-spilleren endte hun med at rette bolden så meget af, at den snød hendes egen målmand.

Nordmændene kom med et hurtigt modsvar i den anden ende. Det var første gang i kampen, at Norge var i nærheden af Japans mål, da Guro Reiten med et flot hovedstød bragte måltavlen i balance.

Fem minutter efter pausen var Norge i gavehumør igen. Vilde Boe Risa endte ufrivilligt med at spille Risa Shimizu fri i det norske felt, og japaneren takkede for den foræring og scorede til 2-1 på en afrettet afslutning.