Tysk landsholdsdirektør er optimist trods to VM-fiaskoer

Det burde vække bekymring, men landsholdsdirektøren i Det Tyske Fodboldforbund (DFB), Rudi Völler, forholder sig optimistisk og spår et stort 2024 for tyskerne.

- Vores kvinder kommer til at kvalificere sig til næste års OL, og der kommer de til at gøre det godt, siger Rudi Völler ifølge og henviser også til, at OL traditionelt har været den mest prestigefyldte turnering i kvindefodbold.

Han medgiver dog, at det var både overraskende og skuffende, at de tyske kvinder kun formåede at blive nummer tre i sin VM-gruppe med Columbia, Marokko og Sydkorea.