Spanien banker Schweiz ud af VM trods bizart selvmål

Mest bemærkelsesværdigt var det, at Schweiz overhovedet havde scoret, for alpelandet stod ikke noteret for en eneste afslutning i første halvleg.

Schweizernes mål var nemlig et yderst mærkværdigt selvmål til 1-1 efter ti minutters spil. Fra midten af banen lavede Laia Codina en alt for hård og upræcis tilbagelægning, som gik direkte ned i eget net.

Forinden havde Aitana Bonmatí sendt Spanien i front med en klog venstrebensafslutning.

Schweiz kom igennem det indledende gruppespil uden at indkassere mål, men holdets defensiv var overmatchet mod Spanien.