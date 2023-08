FCK-træner forventer dødt løb mod tjekkisk powerhold

- Jeg tror, det er godt for os, at vi møder et hold i vores egen vægtklasse, siger Neestrup og henviser til, at FCK måske på grund af en klar favoritværdighed kom haltende i gang i returkampen mod upåagtede Breidablik.

Sparta Prag trænes af danskeren Brian Priske. Han har tidligere været assistenttræner i FC København. Han har også været cheftræner for FC Midtjylland.

Den mangeårige FCK-spiller Rasmus Falk ser frem til at møde sin tidligere kollega.

- Priske var et godt bekendtskab for mig, da han var her. Han er en rigtig dygtig træner, men vi skal slå hans hold, selv om de plejer at være svære at spille imod.

- Jeg ved ikke, om der den her gang er ligheder med hans FC Midtjylland-hold, for vi spillere er ikke begyndt at kigge på Sparta Prag endnu, siger Rasmus Falk.