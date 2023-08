Bestyrelsesmedlem: Saudiarabiske spillerkøb er kun lige begyndt

Saudiarabiske fodboldklubber kommer ikke til at stoppe med at investere stort for at hente prominente spillere til den hidtil upåagtede liga.

Det siger den britiske forretningsmand Peter Hutton, der sidder i den saudiarabiske Pro Leagues bestyrelse, i et interview med BBC.

- Jeg tror, budgetterne er på plads for en række år. Jeg ser ingen tegn på, at de sænker farten, siger han.