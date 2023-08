FCK-træner føler sig ramt på stoltheden trods storsejr

- Starten af kampen var et lavpunkt for mig. Jeg blev ramt på min faglige stolthed, må jeg indrømme. Jeg håber og forventer, at vi aldrig nogensinde igen i min FCK-tid rammer et så dårligt niveau. Det har cheftræneren og spillerne et samlet ansvar for.

- Deres mål rystede os, må vi erkende, og det blev ikke bedre i de næste 20 minutter. Vi kan jo ikke vente på, at vi scorer et mål for at komme i gang bagefter.

- Jeg blev ramt på min faglige stolthed, for vi gjorde ikke det, vi skulle med og uden bolden. En ting er nogle tekniske fejl, men FCK skal præsentere sig på en meget, meget bedre måde, end vi gjorde, siger Jacob Neestrup.