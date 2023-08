Viborg henter igen en offensivspiller fra portugisisk fodbold

- Han har udvist stor sult efter at komme til Viborg, og samtidig ser vi, at han er en spiller med et spændende potentiale, der kan tage endnu større skridt i sin udvikling her hos os, siger Agesen.

Viborg solgte for nylig den tunesiske offensivspiller Elias Achouri til FC København i det, som Agesen kaldte den hidtil største handel i klubbens historie. Og herefter har Viborg altså handlet ind til offensiven.

Nigel Thomas håber på at kunne udvikle sig yderligere i dansk fodbold.

- Jeg har haft gode samtaler med folk i klubben her, og det virker som et virkelig tiltalende projekt. Jeg har også talt med Justin Lonwijk om Viborg, og jeg har kun hørt mange positive ting, siger Nigel Thomas med henvisning til sin landsmand, der tidligere spillede for Viborg.