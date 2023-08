Lykkelig dansk VM-målscorer: Det nytter at træne godt

- De sagde til mig, at det er mig vel undt. Jeg er jo ikke helt ung mere, og jeg ved godt, at jeg nok ikke står her igen om fire år. Så at komme ind og sætte sit aftryk, det er fandeme fedt, siger Troelsgaard.

Danmark var længe under pres mod Haiti, men kan altså nu se frem til en VM-ottendedelsfinale mod værtsnationen Australien.

Den kamp bliver spillet i Sydney 7. august.