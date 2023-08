Tilbage efter 26 års fravær: »Falder vi i søvn på den måde, så kan alle hold score imod os«

Det er højsæsoner for musikfestivaler, men alligevel havde Hvidovre IF held til at leje nok mobiltribuner og hegn til at få lov til at spille på sin egen hjemmebane.

Der er blevet løbet stærkt i sommerpausen for at opgradere Hvidovre Stadion til den første hjemmekamp imod AGF.

Det lykkedes. Til gengæld kneb det gevaldigt med at levere superliganiveau inde på banen. Hvis man skal rykke op i superligaen, er det ikke nok bare at slutte på en af de to øverste pladser i 1. division, som Hvidovre formåede i foråret. Også uden for banen skal en klub leve op til en række krav.