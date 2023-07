Australske VM-værter tævede Canada og går videre

Australien er videre til knockoutfasen ved kvindernes fodbold-VM.

Under stort pres vandt VM-værtsnationen mandag med 4-0 over Canada, der nu er ude af slutrunden.

Da Nigeria og Irland samtidig spillede 0-0, ender Australien som gruppevinder. Dermed gik det bedre for Australien end for VM-medværten New Zealand, der søndag blev sendt ud af turneringen efter det indledende gruppespil.