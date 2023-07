Flere af VM-holdets kampfrie dage går med lange flyture

For den danske målscorer Amalie Vangsgaard er flyveturen ikke noget problem, så længe landsholdet rejser under ordentlige forhold.

- Vi har gode forhold, når vi flyver og plads til at sidde ordentligt med benene oppe, hvis man har lyst til det. Det gør det mere overskueligt.

- Men jeg er træt efter sådan en flyvetur, siger Amalie Vangsgaard om den fem timer lange rejse på tværs af Australien.

Fra landstræner Lars Søndergaard lyder det, at holdet bekymrede sig mere om distancen forud for slutrunden.

- Vi så det som et problem, før vi tog til Australien, men nu er vi blevet vant til tanken om at rejse. Jeg synes, vi har rejst meget komfortabelt, siger han.

Danmark møder Haiti tirsdag klokken 13 dansk tid. Her spiller holdet for at sikre sig en af de to pladser, der giver adgang til ottendedelsfinalerne. Sker det, skal holdet tilbage til den australske østkyst.