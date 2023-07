New Zealands værter er færdige ved VM i fodbold

Søndagens uafgjorte resultat mod Schweiz betyder, at New Zealand blev sorteper i kampen om avancement fra gruppe A til ottendedelsfinalerne.

Sideløbende med opgøret mod schweizerne stemplede Norge ind i VM-turneringen med en 6-0-sejr over Filippinerne, hvilket betyder, at Schweiz og Norge avancerer fra gruppen.

Schweiz slutter på fem point foran Norge og New Zealand med hver fire point. En langt bedre målscorer betyder dog, at nordmændene slutter foran New Zealand.

New Zealand deler VM-værtskabet med Australien, der mandag skal forsøge at spille sig videre til knockoutfasen. Australierne er tvunget til at få point og måske vinde over Canada i den sidste gruppekamp.