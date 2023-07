Uefa har udelukket Juventus fra Conference Legue-deltagelse

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har udelukket fodboldklubben Juventus fra de europæiske klubturneringer i denne sæson, skriver Uefa fredag på sin hjemmeside.

Årsagen er, at Juventus har fiflet med sine regnskaber, hvilket var med til at sikre, at klubben kunne overholde Uefa’s såkaldte financial fair play-regler.