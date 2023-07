Karen Holmgaard efter VM-nederlag: Viser at vi har rykket os

England sikrede sig sejren med et mål i kampens indledning. Det lykkedes trods flere fine chancer aldrig Danmark at udligne.

- Vi er ikke langt fra. Det skal vi tage med videre, siger hun.

Forud for kampen havde landstræner Lars Søndergaard gjort styrkeforholdet klart. Danmark var underdogs mod et stærkt engelsk mandskab.

Danmark indledte VM med at vinde 1-0 over Kina, og danskerne har fortsat en fin mulighed for at gå videre som et af to hold fra gruppen.

Det afgøres tirsdag, hvor Danmark møder Haiti i den sidste gruppekamp.