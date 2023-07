FCK har hentet norsk landsholdsspiller på fri transfer

Han er fast inventar i landstræner Ståle Solbakkens norske landsholdstrup, hvor han har spillet 52 landskampe og scoret ni mål.

- Jeg er overbevist om, at skiftet til FC København er det helt rigtige for mig, siger Mohamed Elyounoussi til hjemmesiden.

- Jeg har haft nogle rigtigt gode møder med PC (Peter Christiansen, red.) og Neestrup (FCK-cheftræner Jacob Neestrup, red.), der har fortalt mig om klubben, om holdet og om de store ambitioner, der er i FCK.

- Samtidig følger man som skandinav altid med i udviklingen, og jeg har set, at Parken er et fantastisk sted at spille, og at klubben hele tiden vil løfte sig for at spille med de bedste, siger nordmanden.

Mandag hentede FCK en anden profil til offensiven, da Elias Achouri blev købt fri af Viborg.