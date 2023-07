Harder: Pres skal vendes til energi mod stærkt engelsk hold

- Vi skal prøve at nyde rammerne i stedet for at se det som noget, der kan svække os. Vi skal bruge energien, selv om de måske ikke alle sammen hepper på os, siger landsholdsangriberen.

Danmark møder englænderne i gruppespillet ved VM-slutrunden, der spilles i Australien og New Zealand.

Koden til at knække et stærkt engelsk hold skal blandt andet findes ved at turde beholde bolden, lyder det fra Katrine Veje.

England mangler store profiler som Leah Williamson og Beth Mead, men ser ifølge landsholdsspilleren ikke af den grund mindre farlige ud.