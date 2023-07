Det var ikke de gode holds gode form, men snarere valg af personale, der kom i fokus til kampen mellem seneste sæsons sølv- og bronzevindere, FC Nordsjælland og AGF.

Ingen hemmelighed er det, at FCN-topscorer Ernest Nuamahs tid i klubben kører på sidste vers. Spørgsmålet er blot, hvornår det rette bud kommer. Denne gang var han ifølge FCN-lejren bænket pga. en blanding af småsygdom og manglende fokus i sin nuværende situation. Bevares, manden er undskyldt for at drømme sig til en fortovscafé, når klubber som Paris Saint-Germain efter sigende viser interesse.