Portugisisk kynisme

Vejle var bestemt ikke uden chancer. Udeholdets Christian Sørensen balancerede i løbet af første halvleg på kanten af et rødt kort, og det fik i pausen træner Jacob Neestrup til at pille ham ud til fordel for Valdemar Lund. Det skabte tilsyneladende usikkerhed i FCK-forsvaret, og allerede efter få sekunder af anden halvleg var Vejles Kristian Kirkegaard tæt på en udligning.

Fem minutter efter gik den så ikke længere for FCK. Diogo Goncalves mistede bolden højt i banen, og Musa Juwara stak afsted og smed en hård bold ind foran mål, som Denis Vavro dirigerede i eget net til 2-2.

Efter scoringen dalede kampen, der hidtil havde været bulder og brag, i tempo. Vejlenserne så fint tilfredse ud med et enkelt point hjemme mod de danske mestre, mens FCK samlede kræfter til en ny offensiv.

Selv i fraværet af Andreas Cornelius har FCK ikke haft problemer med at lave mål. Vinterens tilføjelse Diogo Goncalves har budt ind med flere vigtige scoringer, såsom det enlige mål i seneste sæsons pokaltriumf mod AaB, og netop den portugisiske kant kom igen i fokus, da han sikkert eksekverede et straffespark, der kom efter en lidt tilfældig situation i Vejle-feltet.

»For dårlige til at lukke«

Med 3-2-scoringen trak FCK sig lidt tilbage og overlod mere af initiativet til de rødklædte i det, der mod slutningen blev en mere og mere rodet og hektisk kamp, og hvor Vejle aldrig for alvor formåede at true Kamil Grabaras mål.

»Rent offensivt sprudler vi i dag. Til sidst bliver det lidt hektisk. Vi er for dårlige til at lukke kampene, for når vi spiller så godt, må der ikke være tvivl om kampens resultat til sidst. Der er meget godt at tage med fra kampen. Men alle kampe skal ikke være så tætte, når vi spiller så godt,« sagde Rasmus Falk efter kampen til Discovery.

I den anden lejr var Vejle-keeper Nathan Trott generelt tilfreds med præstationen, men skuffet over resultatet.

»Vi viste dem, hvad vi er gjort af, men vi respekterede dem for meget og gav dem for meget plads. Det er stadig tidligt i sæsonen, og der er stadig meget at tage med fra kampen.«

Med 3-2-sejren til FC København har holdet nu hentet tre sejre af tre mulige. Næste opgør er returkampen i midtugen mod Breidablik, før Randers gæster Parken næste weekend. Vejle gæster Silkeborg næste fredag.