Norsk fodboldstjerne undskylder efter udbrud ved VM

Hege Riise blev norsk landstræner sidste år, og hun pillede hurtigt Caroline Graham Hansen ud af landsholdets anførergruppe. Bænkpladsen mod Schweiz fik bægeret til at flyde over.

- Jeg var meget skuffet over ikke at starte inde i en af de vigtigste landskampe i lang tid. Jeg er i form, og jeg vidste, at jeg kunne bidrage. Jeg var uenig i trænerens afgørelse, og det har jeg lov til at være.

- Det hele knytter sig til, at jeg for et år siden blev taget ud af anførergruppen som en af Heges første gerninger. Derfor var det mine irrationelle følelser, som talte, siger Caroline Graham Hansen.

Efter 0-0-kampen tirsdag mod Schweiz sagde hun blandt andet følgende til Viaplay:

- Jeg føler, at jeg er blevet trådt på i et år. Man snakker hele tiden om, at man skal stå sammen som hold og nation, men jeg føler, at jeg bare har taget imod i det sidste år. Der er ikke noget, som er gratis her i livet, men jeg troede, at jeg havde oparbejdet en vis respekt.