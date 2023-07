Landstræner: VM-gruppe er lige så jævnbyrdig som forventet

- Vi kan se, at den her gruppe måske er lige så jævnbyrdig, som jeg havde forestillet mig. I hvert fald er Haiti et hold, der er i stand til at spille tætte kampe, siger Lars Søndergaard.

Gruppe D består af Danmark, England, Kina og Haiti. VM spilles i Australien og New Zealand. Fredag møder Danmark det engelske hold i Sydney.

Englænderne betragtes som en af slutrundens absolutte favoritter. Indtil videre er den danske lejr dog optimistisk.

- England har ikke været så overbevisende på det sidste. De har døjet lidt med at score mål. Kan vi holde dem fra at score, kan det være, at vi kan få et mål til slut, siger Lars Søndergaard.