FC København henter offensiv profil i Viborg

Den 24-årige Achouri var i sidste sæson en stor profil hos Viborg. Her blev han noteret for seks mål og seks assister.

- Han beviste i seneste sæson sit niveau og udviklede sig hele tiden positivt i retning af at blive en spiller, der kan afgøre kampe for sit hold.

- Vi har gennem et stykke tid arbejdet på at få ham til København, og vi er glade for, at det er lykkedes at få enderne til at mødes med Viborg og Elias selv, siger Peter Christiansen.

FCK indledte den nye sæson med en sejr på 2-1 over Lyngby.