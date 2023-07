En epidemi af korsbåndsskader plager kvindefodbold og VM

- Men hvis ikke hun havde haft den, ville hun med stor sandsynlighed have været med. Også Stine Larsen er ude med en korsbåndsskade, siger Lars Søndergaard.

Ifølge ham er en del af løsningen mere målrettet træning og flere specialister. Begge er faktorer, som i takt med professionaliseringen af international fodbold for kvinder bliver mere og mere tilgængelige.

Under Lars Søndergaards ledelse tog Pernille Harder og resten af det danske landshold lørdag hul på slutrunden, der spilles i Australien og New Zealand. Her lykkedes det i sidste øjeblik et lidt nervøst dansk hold at sikre sig en sejr mod Kina og dermed de første tre point i gruppespillet.

Fredag møder Danmark de forsvarende europæiske mestre England i Sydney.