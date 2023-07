Brøndby åbnede sæsonen med smal sejr i Silkeborg

Resten af halvlegen var en underholdende og afvekslende affære, hvor begge mandskaber forsøgte med offensivt spil og flere gange var nærgående, men ingen af holdene fik bolden i netmaskerne, og derfor stod der 1-1 ved pausen.

Silkeborg satte sig på kampen i anden halvleg, og blot to minutter efter pausen var værterne millimeter fra at score, men Brøndby-målmanden Thomas Mikkelsen leverede en vild refleksredning på målstregen, og Tonni Adamsen hamrede riposten over det tomme mål.

Trods massiv Silkeborg-dominans var det Brøndby, der formåede at få bolden i nettet, da netop indskiftede Hakon Evjen efter 65 minutter scorede på en nedfaldsbold i feltet.

Silkeborg fortsatte herefter presset på Brøndby, og efter 77 minutter troede værterne, at den indskiftede kantspiller Kasper Kusk havde udlignet, men målet blev annulleret for offside efter et VAR-gennemsyn.