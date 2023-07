Selv om Geertsens trøje blev flået i stykker i situationen, forblev dommer Mads Kristoffer Kristoffersens fløjte tavs.

Heller ikke VAR-vognen kom Hvidovre til hjælp. Begge dele bliver betegnet som en fejl, konkluderer DBU’s dommerudvalg.

- DBU’s dommervalideringsgruppe har vurderet situationen og konstateret, at der er tale om en forseelse til straffespark for at ”holde” og udvisning for berøvelse af oplagt scoringsmulighed.

- Endvidere er vurderingen, at VAR burde anbefale et on-field review og lade dommeren gense situationen. Ingen af delene skete, hvilket desværre er en fejl, lyder det fra DBU’s dommerudvalg.