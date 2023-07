Sveriges fodboldkvinder overvinder VM-forskrækkelse

Forsvarsspilleren Amanda Ilestedt stod for det forløsende sejrsmål efter et hjørnespark.

De stærke svenskere pressede på opgøret igennem, og til sidst var der powerplay-tilstande for at få scoret et afgørende mål.

Det burde Chelsea-spilleren Johanna Kaneryd have sørget for, men med tre minutter tilbage af kampen formåede hun ikke at ramme bolden, da hun kunne heade den i et tomt mål.

Heldigvis for hende kom holdkammeraten Amanda Ilestedt hende til undsætning lige efter og afværgede en svensk katastrofe.