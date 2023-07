FCK-træner forlanger forstærkninger efter profilflugt

Jacob Neestrup fortæller også, at han har presset på for erstatninger hos sportsdirektør Peter ”PC” Christiansen.

- Jeg forstår spørgsmålene, og jeg gør mit for at presse på, eller hvad man sige, men der er fuldstændig åben dialog og transparens fra ”PC”.

- Jeg kender situationen på godt og ondt, men det er ikke sådan, at han har givet mig fripas til ikke at vinde fodboldkampe, fordi der ikke er kommet nye spillere ind, siger Jacob Neestrup.

FCK-træneren måtte undvære Andreas Cornelius i store dele af sidste sæson, da den stærke angriber døjede med utallige skader.

Lørdag var Cornelius tilbage i aktion for FCK, og det var Jacob Neestrup utroligt glad for at se.

- Jeg synes, det giver rigtig, rigtig, rigtig meget at have Cornelius med, for det giver os muligheden for at spille hen over et pres, hvor stopperne ikke bare kan bryde, som de kunne med Hákon (Haraldsson, red.) i sidste del af sæsonen.